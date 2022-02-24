Akşener: Rusya, Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya’nın ‘yazar Fyodor Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımda olduğunu’ söyledi.

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Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a askeri harekat başlatmış, Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırıları ve çıkarmalar başlamıştı.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Rusya’nın bölge devletlerinin güvenlik ve egemenliklerini tehdit etmesi bir dış politika doktrini değil, Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımdır. Uluslararası toplum bu davranışı şiddetle reddetmeli ve devlet egemenliği ile saldırmazlık ilkesini esas alan uluslararası sistem yaklaşımına ivedilikle geri dönülmelidir.

Türkiye ise Rusya’yla kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400’lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır. Saraydaki bol maaşlı şen azınlık ve iktidarları da bu vesileyle mirasyedi bir evlat gibi her fırsatta hor gördükleri Montrö’nün, Lozan’ın ve ülkemizi Dünya savaşının dışında tutabilmiş iradenin hayati önemini anlamalı ve o iradeyi gösterebilenlere bir hayır dua göndermelidir.”