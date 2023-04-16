İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Recep bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz” dedi.

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Bugün Ankara ATO Congresium’da düzenlenen İYİ Parti seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan Akşener şunları dedi:

*Toplumsal sözleşmemizin ilk unsuru; adalet. Devletin, milleti ile kurduğu bağın temelinde adalet vardır. Çünkü adalet, devletin merhametli eli, milletine hak ettiği yaşam standartlarını sunma erdemidir. Özünde ise milletin özgürlüğü ve eşitliği vardır. Ancak bugün burada sadece adliye koridorlarındaki adaletten bahsetmiyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde adalet anlayışı insanlara sadece yasalar önünde eşitlik sunmaz.

*Aynı zamanda vatandaşların hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için karşılarına çıkan engelleri kaldırır, fırsatların kapısını açar. Yani toplumsal gelişimin de önünü açar. Ancak bugün Ak Parti eliyle ülkemizdeki adalet anlayışı sadece iktidar mensuplarının faydalandığı ve kendilerine göre yorumlayıp, uyguladığı evrensellikten uzak bir kavrama dönüştü. Çünkü onlara göre adalet kendinden olanları kayırmak demek. Çünkü onlara göre adalet milletin cebinden alıp, kendi cebine indirmek demek.

‘Adalete çok ihtiyaçları olacağını da gayet iyi biliyoruz’

*Çünkü onlara göre, adalet 5-10-15 maaş almak demek. Çünkü onlara göre adalet çocukları lüks arabalarda pudralı turlar atarken bu memleketin diğer evlatlarının aç uyuması demek. Çünkü adaleti sadece bir süs, bir kılıf, bir silah olarak kullanıyorlar. Çünkü adaleti keyiflerine göre yön verebilecekleri bir oyuncak gibi görüyorlar.

*Çünkü adaletin dönüp dolaşıp bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. Ama biz, İYİ Parti olarak buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs’tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza, söz veriyoruz. Bu memleketin, milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Ve buna çok ihtiyaçları olacağını da gayet iyi biliyoruz.