Akşener: Lamı cimi yok, seçimi kaybettik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, net konuştu: “Lamı cimi yok, seçimi kaybettik.”

Fotoğraf: AA

Isparta’nın Uluborlu ilçesine giden Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna’yla makamında bir süre sohbet etti.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, buradan 45. Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali’ne katıldı.

AA’nın haberine göre Akşener, siyasetçinin milletin tercihlerine saygı duymak zorunda olduğunu vurgulayarak, şunları dedi:

“HDP eşittir PKK, HDP eşittir CHP, CHP eşittir İYİ Parti sonuç olarak hep beraber terörist olmuşuz. Buradan çıkan sonuç şu: Biz bu propaganda yapılırken bu yalanlara inanmasını engelleyecek gereken çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi ‘Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.’ diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmenim, milletim öyle karar verdi, can başüstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek.”

Önceki hafta Habertürk’e katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçim sonuçlarını yenilgi olarak kabul etmiyorum” demişti.