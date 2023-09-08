Akşam Postası / 8 Eylül 2023

EBRD başekonomisti, ekonomi yönetiminin attığı adımlarda ‘olumlu’ sonuçlar gördü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin son dönemde genel kabul gören istikrar sağlayıcı normalleşme (ortodoks) adımlarının, ekonomi üzerindeki olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

MEB’in yeni kararları: Lisede sınıf geçmek zorlaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), bugünden itibaren açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Kararla, 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya da son verildi.

JP Morgan’dan yatırımcılara ‘TL’ye ağırlık’ tavsiyesi

Merkezi ABD’de bulunan yatırım bankası JP Morgan, “TL’de ağırlık artır” tavsiyesine başladı.

Selcen Ergun’un bol ödüllü filmi ‘Kar ve Ayı’ dahil sekiz film vizyonda

Sinemalarda bu hafta üçü yerli sekiz film vizyonda. Selcen Ergun’un ulusal ve uluslarası festivallerden ödüllerle dönen filmi ‘Kar ve Ayı’ beyazperdede.

Geçen seçimde karar değiştirmişti: Yeniden Refah, tüm il ve ilçelerde aday çıkaracakmış

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, “Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” dedi.