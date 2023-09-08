Selcen Ergun’un bol ödüllü filmi ‘Kar ve Ayı’ dahil sekiz film vizyonda

Sinemalarda bu hafta üçü yerli sekiz film vizyonda. Selcen Ergun’un ulusal ve uluslarası festivallerden ödüllerle dönen filmi ‘Kar ve Ayı’ beyazperdede.

Kar ve Ayı

Selcen Ergun’un dünya prömiyerini 47’nci Toronto Uluslararası Film Festivali’nde, Türkiye prömiyeriniyse Antalya Film Festivali’nde yapan filmi; masalsı bir dille, bitmek bilmeyen bir kışta, doğa ve insan ilişkisinin daha görünür olduğu hayali bir kasabanın ve kış uykusundan erken uyanan ayı söylentileri arasında bu kasabaya gelen genç bir hemşirenin hikayesini anlatıyor.

İzleyiciyi merak ve gerilim sınırlarından gezdiren filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alırken onlara Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Muttalip Müjdeci ve Onur Gürçay eşlik ediyor.

Sonsuz Sır

Oscar ödüllü Tilda Swinton ile Carly Sophia Davies ve August Joshi’nin rol aldığı dram türündeki film bilinmeyenler ve gizemli güçlerle çevrili bir dünyada insanın geçmişine dönüp kendini anlamaya çalışmasını anlatan sıradışı bir gotik hayalet hikâyesi.

Joanna Hogg yönetmenliğindeki film, ABD Ulusal Eleştiri Kurulu’nun on filmlik 2022 listesine girdi.

Şeytana Sempati

Nicolas Cage ve Joel Kinnaman’ın başrollerini paylaştığı film, ‘Yolcu’ olarak bilinen gizemli bir adamın sürücülüğünü yapmak zorunda olan kişinin, kendisini yüksek riskli bir kedi fare oyununda bulmasını konu ediyor.

Bir adam, hamile karısını doğum için hastaneye yetiştirmeye çalışır. Ancak hastanenin önünde arabayı park edecekken arabasına yabancı bir adam biner. Genç sürücü, silah zoruyla yabancının dediklerini yapmak zorunda kalır. Kendisini bir anda bir kedi fare oyununun içinde bulan sürücü, çok geçmeden hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder ve kimin masum kimin şeytan olduğu ortaya çıkar.

Bulutların Üstünde

Deniz Çınar’ın yazıp, yönettiği, başrollerini Cemal Hünal ile Ruhi Sarı’nın paylaştığı film; çalıştığı gazeteye haber yapmak için yola çıkan ve ıssız bir arazide aracı bozulan Gökhan’ın, tanıştığı gizemli bir yabancının peşine takılması sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

Kaçakçılar

Güney Kore yapımı film, 1970’lerde küçük bir köydeki iki kadının beklenmedik şekilde yüksek riskli bir kaçakçılık planına karışması sonrası yaşadıklarını odağına alıyor.

Küçük Allen ve Galaksi Yolcusu

Amalie Naesby Fick’in yönettiği Danimarka yapımı anime film, ailesi boşanan Allen’ın babasıyla bir apartmana taşınmasının ardından gelişen olayları aktarıyor.

Haftanın korku filmleri

ABD yapımı Michael Chaves’in filmi ‘Dehşetin Yüzü 2’ ve Özlem Yeşilyurt’un yönettiği ‘Şeytanın Elçileri’ haftanın korku filmleri olarak beyaz perdede yerini alacak.