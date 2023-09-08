JP Morgan’dan yatırımcılara ‘TL’ye ağırlık’ tavsiyesi

Merkezi ABD’de bulunan yatırım bankası JP Morgan, “TL’de ağırlık artır” tavsiyesine başladı.

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İktidar, uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

Bu istikamette 24 Ağustos’taki son faiz kararındaysa oran 750 baz puan artırılarak yüzde 25’e çıkarılmış; çoğu ekonomist bu kararı doğru bulmuştu. Açıklanan orta vadeli program (OVP) da bazı ekonomistlerce diğerlerine nispeten daha ‘akılcı’ bulundu. Ancak birçok ekonomist bu programın sabit, düşük gelirli yurttaşı zorlayacağının da altını çizdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye’nin son dönemde genel kabul gören istikrar sağlayıcı normalleşme (ortodoks) adımlarının, ekonomi üzerindeki olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını söylemişti.

JP Morgan’ın tavsiyeleri

JP Morgan’ın yatırımcılara gönderdiği bilgi notunda, Türkiye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Zorlu makroekonomik koşullara rağmen ortodoks politikalara geçişin ‘kararlı‘ olduğu belirtilen bilgi notunda, 250 baz puan artış olacağı yönündeki piyasa beklentilerine karşın Merkez Bankası’nın (MB), en son toplantısında politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardığı, bu sinyallerin, siyasi destekle hareket edildiğine işaret ettiği kaydedildi.

Notta, “Model portföyümüze küçük bir miktar ‘TL ağırlık artır‘ pozisyonu ekliyoruz. Temmuz başında opsiyonlarda TL uzun pozisyonu almıştık. Artık risk/ödül dengesinin doğrudan TL alımdan yana olduğunu düşünüyoruz” dendi.

Yetkililerin, dolar/TL kurunda daha fazla yukarı yöne izin vermeyecek teşvikler getirdiği belirtilen bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

“Aynı zamanda analizlerimiz, TL’nin ucuz ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla TL’de ek bir devalüasyon gerekmiyor. Yetkililerin, döviz rezervlerinde bir kayıp olmaksızın dolar/TL kurunu istikrarlı bir düzeyde tutabilecekleri kanaatindeyiz, aslında rezervler ılımlı bir hızda büyüyecek gibi görünüyor. Bunun sebebi, kredi büyümesinin yıllık yaklaşık yüzde 40-50’ye düşerek reel olarak negatife dönmesi ve kredi faizlerinin önemli oranda artmış olmasıdır. Turizm gelirleriyle birlikte ağustos-ekim aylarında ılımlı bir cari fazla elde edilebilir. Bunun sonucunda ise istikrarlı bir dolar/TL kurunun pozitif getiri vermesi beklenebilir.”