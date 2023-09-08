Oturma eylemi başlatan Agrobay Seracılık işçileri gözaltına alındı

İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve oturma eylemi başlatan Agrobay Seracılık işçileri jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.

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Evrensel’in haberine göre Agrobay’da işten atılan 39 işçi, bugün öğlenden sonra fabrika giriş kapısının önünde oturma eylemi başlattı.

Sendikaya üye oldukları için ‘haksız hukuksuz yere işten çıkarıldıklarını’ söyleyen işçiler, “Tazminatlarımız dahil hiç bir hakkımız verilmedi. Bizi günde 12-18 saat arası kölece çalıştırdıkları gibi bir de yüz kızartıcı suç işlediğimiz gerekçesiyle işten çıkardılar. Günlerdir kapının önünde bekliyoruz. Konuşacak muhatap arıyoruz” dedi.

Jandarma ve polis, kapı önünde oturma eylemi başlatan işçilere müdahale etti.

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Maden-Sen Genel Başkanı Gökay Çakır, Maden-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Tarım Orman-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Taymak ve kadın işçiler Beyhan Karabulut, Filiz Çetinkaya, Ayten Yavuz, Gülfer Koçoğlu, Gül Fatma Yıldırım, Ayşe Çimen, Şirin Yıldırım yerlerde sürüklenerek gözaltına aldı.