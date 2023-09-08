Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oturma eylemi başlatan Agrobay Seracılık işçileri gözaltına alındı

İzmir’de Tarım-Sen’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve oturma eylemi başlatan Agrobay Seracılık işçileri jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.

Görseller: Twitter

Evrensel’in haberine göre Agrobay’da işten atılan 39 işçi, bugün öğlenden sonra fabrika giriş kapısının önünde oturma eylemi başlattı.


Sendikaya üye oldukları için ‘haksız hukuksuz yere işten çıkarıldıklarını’ söyleyen işçiler, “Tazminatlarımız dahil hiç bir hakkımız verilmedi. Bizi günde 12-18 saat arası kölece çalıştırdıkları gibi bir de yüz kızartıcı suç işlediğimiz gerekçesiyle işten çıkardılar. Günlerdir kapının önünde bekliyoruz. Konuşacak muhatap arıyoruz” dedi.

Jandarma ve polis, kapı önünde oturma eylemi başlatan işçilere müdahale etti.

Tarım-Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Maden-Sen Genel Başkanı Gökay Çakır, Maden-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Tarım Orman-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Taymak ve kadın işçiler Beyhan Karabulut, Filiz Çetinkaya, Ayten Yavuz, Gülfer Koçoğlu, Gül Fatma Yıldırım, Ayşe Çimen, Şirin Yıldırım yerlerde sürüklenerek gözaltına aldı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 8 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.