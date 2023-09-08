Geçen seçimde karar değiştirmişti: Yeniden Refah, tüm il ve ilçelerde aday çıkaracakmış

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi’ne bütün teşkilatlarının hazır olduğunu belirterek, “Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” dedi.

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Zor, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında milli görüş hareketinin yerel yönetimlerinde, ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun belediye uygulamalarında görüldüğünü belirtti.

YRP‘li Zor, “Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe, 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” dedi.

Bugün itibarıyla il teşkilatlarına seçimle ilgili genelge gönderdiklerini belirten Zor, 30 yaş altı gençlerin yanı sıra engelli, deprem ve sel mağdurları ile şehit yakını ve gazilerden aday adaylığı başvuru ücreti almayacaklarını kaydetti.

Genel seçimler

14 Mayıs seçimleri öncesi radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın desteğini alan AKP, YRP’yle de görüşmüştü. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklamıştı. Tüm şehirlerde seçime girecek partinin cumhurbaşkanı adayı Erbakan imza toplamaya başlamıştı.

Ancak imza toplama aşamasında YRP, cumhur ittifakından seçime girme ve cumhurbaşkanı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı.

YRP, Türkiye genelinde yüzde 2,84 oy kazanarak Hazine yardımı için gerekli ‘yüzde 3 oy’ şartını az farkla kaçırmış; ancak Meclis’e beş milletvekili göndermeyi başarmıştı.