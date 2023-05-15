Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde beş milletvekilliğini garantiledi. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da Meclis yolcusu.

Fotoğraf: Yeniden Refah Partisi

Cumhur ittifakı çatısı altında ayrı listelerde seçime giren YRP, AA’nın 15 Mayıs saat 9:30 verilerine göre beş milletvekilliği kazandı.

YRP, İstanbul’da her bölgeden birer tane olmak üzere toplam üç milletvekili kazandı. Parti ayrıca Kocaeli ve Konya’da da birer milletvekilliğini garantiledi.

Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da İstanbul 2’nci bölgeden seçildi.

YRP’den milletvekili seçilen diğer isimler şöyle:

Suat Pamukçu: İstanbul 1’inci bölge

Fatih Erbakan: İstanbul 2’nci bölge

Doğan Bekin: İstanbul 3’üncü bölge

Mehmet Aşıla: Kocaeli

Ali Yüksel: Konya

YRP, Türkiye genelinde yüzde 2,84 oy kazanarak Hazine yardımı için gerekli ‘yüzde 3 oy’ şartını az farkla kaçırdı.

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