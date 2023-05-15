Yeniden Refah Partisi, beş sandalye kazandı: Erbakan da Meclis’te

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye genelinde beş milletvekilliğini garantiledi. Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da Meclis yolcusu.
Cumhur ittifakı çatısı altında ayrı listelerde seçime giren YRP, AA’nın 15 Mayıs saat 9:30 verilerine göre beş milletvekilliği kazandı.
YRP, İstanbul’da her bölgeden birer tane olmak üzere toplam üç milletvekili kazandı. Parti ayrıca Kocaeli ve Konya’da da birer milletvekilliğini garantiledi.
Partinin genel başkanı Fatih Erbakan da İstanbul 2’nci bölgeden seçildi.
YRP’den milletvekili seçilen diğer isimler şöyle:
- Suat Pamukçu: İstanbul 1’inci bölge
- Fatih Erbakan: İstanbul 2’nci bölge
- Doğan Bekin: İstanbul 3’üncü bölge
- Mehmet Aşıla: Kocaeli
- Ali Yüksel: Konya
YRP, Türkiye genelinde yüzde 2,84 oy kazanarak Hazine yardımı için gerekli ‘yüzde 3 oy’ şartını az farkla kaçırdı.