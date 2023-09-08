MEB’in yeni kararları: Lisede sınıf geçmek zorlaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), bugünden itibaren açık liselere geçişler zorlaştırıldı ve sadece istisnai durumda olan öğrencilerin açık liseye geçebilmesine karar verildi. Kararla, 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya da son verildi.

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‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan değişiklikler şöyle:

*Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla ‘önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu’ kuruldu.

Devamsızlıkla ilgili düzenlemeler

*Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

*Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

*Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

*Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5’inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları işbirliği içinde yapacak.

*Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

*Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

*Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

*Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni hüküm getirildi.

*Bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi 60 gün olacak.

Açık liseye geçişler zorlaştırıldı

*Milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenlerle yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.

50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak

*Daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

*Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla üç dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde dört ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

*Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

Cep telefonu kullanımı

*Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirleri alınacak.

Sınavlarda değişiklik

*Öğrencilerin sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemenin yer aldığı yönetmelikte, daha önceki düzenleme ile bir dersin bir sınavının test usulü ile yapılabilmesi uygulamasına son verildi. Bu kapsamda, cevaplarını öğrencinin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeylerdeki kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılacak. Artık liselerde tüm kademelerde sınavlar, klasik ölçme yöntemleriyle yapılacak.

*Türk dili ve edebiyatı dersi sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olarak yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra Türk dili ve edebiyatı ders sınavları da yabancı dilde dört dil becerisini ölçen sınav usulüne göre yapılacak.

Öğretmenlerde doğum sonrası nöbet

Öğretmenlere, doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek. Bu düzenlemeyle daha önceki yönetmelikte doğum sonrası bir yıl nöbet tutmama hakkı, iki yıla çıkarılmış oldu.