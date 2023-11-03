Akşam Postası / 3 Kasım 2023

TÜİK’e göre enflasyon ‘azıcık’ düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 61,36 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,43 oldu.

Erdoğan’ın ziyaret planı Almanya’yı karıştırdı: Gelmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya planladığı ziyaret ülkede tartışma başlattı. Alman siyasetçilerden bazıları Erdoğan’ın gelmemesi gerektiği görüşünde ve ziyaretin iptalini istiyor.

Nasrallah: Bölgesel savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun

Lübnan Hizbullah’ı lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim saldırılarından sonra ilk kez konuştu ve ‘her türlü olasılığa hazır olduklarını’ belirterek “Bölgesel bir savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun” dedi.

Gazeteci Cengiz Erdinç yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteci Cengiz Erdinç’in yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığını duyurdu.

Polat çifti soruşturmasında yedi kişi daha gözaltında

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yedi kişi daha gözaltına alındı. Bunlarla sayısı 24’e ulaşan şüpheliler yarın adliyeye sev edilebilir.

FBI’dan New York belediye başkanına ‘Türkiye’den yasa dışı bağış’ soruşturması

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın seçim kampanyası sırasında Türkiye’den yasa dışı bağış alıp almadığını soruşturuyor.

Gram altında yeni zirve

Gram altın 1830 lirayı görerek rekor tazeledi.

S&P: 2024’te 1 dolar 40 lira olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) dolar/TL’nin 2024’te 40’a ulaşmasını öngörüyor.

KKM hesaplarındaki para 10 haftada 400 milyar lira azaldı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış sürüyor. KKM hesaplarındaki para 10 haftada 400 milyar lira azaldı.

Ekimde en çok çocuk giyimi fiyatları arttı

Tüketici fiyatları bazında ekimde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,4 ile çocuk giyimi, fiyatı en çok düşen ürünse yüzde 12,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

AKOM’dan İstanbullulara şiddetli fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Yarınsa lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Ciaran fırtınası Fransa’da can aldı: İki ölü, 47 yaralı

Fransa’da Ciaran fırtınası nedeniyle iki kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.