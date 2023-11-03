MLSA duyurdu: Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), dün gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç’in ifade verdikten sonra bu sabah saat 9:30’da ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

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Erdinç dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıylagözaltına alınmıştı.

MLSA’dan yapılan açıklamaya göre Erdinç, bu sabah serbest bırakıldı.

MLSA’nın açıklaması şöyle:

*Dün Ayvalık’ta gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, bu sabah 9.30 sularında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Emniyet, avukatlarının geleceğini bilmesine rağmen ifadeye CMK avukatı katıldı. Erdinç’in avukatları ve MLSA avukatı savcılığa vardığında ise sorgunun başladığı gerekçesiyle içeri alınmadı.