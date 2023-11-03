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Yaramazlara biraz batar!

MLSA duyurdu: Gazeteci Cengiz Erdinç serbest bırakıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), dün gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç’in ifade verdikten sonra bu sabah saat 9:30’da ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Arşiv

Erdinç dün Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıylagözaltına alınmıştı


MLSA’dan yapılan açıklamaya göre Erdinç, bu sabah serbest bırakıldı.

MLSA’nın açıklaması şöyle:

*Dün Ayvalık’ta gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, bu sabah 9.30 sularında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Emniyet, avukatlarının geleceğini bilmesine rağmen ifadeye CMK avukatı katıldı. Erdinç’in avukatları ve MLSA avukatı savcılığa vardığında ise sorgunun başladığı gerekçesiyle içeri alınmadı.

Gazeteci Cengiz Erdinç de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’dan gözaltında

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