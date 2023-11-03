ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 126

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 126,18 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ekimde aylık yüzde 5,09 artarken on aylık artış oranı yüzde yüzde 105,48 oldu.

Fotoğraf: AA

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın eylül verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 6,24, yıllıksa yüzde 130,13 artmıştı. Ocak-eylül dönemindeki artışsa yüzde 95,33 olmuştu.

Ekimde aylık artış yüzde 5,09 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 126,18 olarak açıklayan ENAG, ocak-ekim enflasyonunu yüzde yüzde 105,48 olarak hesapladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) November 3, 2023

İstanbul Ticaret Odası da iki gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 72,73 olarak açıklamıştı.