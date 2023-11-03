Nasrallah: Bölgesel savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun

Lübnan Hizbullah’ı lideri Hasan Nasrallah, 7 Ekim saldırılarından sonra ilk kez konuştu ve ‘her türlü olasılığa hazır olduklarını’ belirterek “Bölgesel bir savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun” dedi.

Hasan Nasrallah. (AA)

İsrail’le Hamas arasında 7 Ekim’den beri süren şiddetli savaşta İran destekli Hizbullah’ın nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu. ABD ile Britanya, bölgeye gönderdiği uçak gemileri ve savaş uçaklarıyla İran ve İran destekli güçlerin, savaşa dahil olmasını engelleyeceklerinin mesajını vermişti.

ABD’nin çeşitli kanallar üzerinden Hizbullah’a savaşa müdahil olmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtilirken, Hizbullah liderinden günler öncesinden duyurulan açıklama geldi.

TRT’de yer alan habere göre Nasrallah’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Filistin’le omuz omuzayız. Aksa Tufanının bölgesel meselelerle ilgisi yok. Aksa savaşı birden fazla cepheye yayıldı. Bu Allah yolunda yapılan bir savaş.

*Sokaklara çıkıp gösterilerle tepkinizi gösterin. Arap ülkelerine ve İslam ülkelerine sesleniyorum. Biz bu yola baş koyduk. Filistin için dayanışma içindeyiz. Irak ve Yemen’e bu savaşa katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ne Birleşmiş Milletler ne Birleşmiş Milletler Genel Konseyi, ne Avrupa Birliği ne de Arap ligi Filistinliler için hiç bir şey yapmadı. Bu siyonist rejim ve onun Washington’daki uzantıları için bir şeyler yapılmalı.

*Aksa Tufanı, Kassam Tugayları tarafından yapıldı. Bu operasyonun kararı Filistinliler tarafından verildi ve operasyon tamamen onlar tarafından yapıldı. Operasyon herkes tarafından gizlendi.

*İsrail, bir ay boyunca tek bir başarı ortaya koyamadı. İsrail’in yaptığı en büyük hatalardan biri de ulaşamayacağı hedefler belirlemesidir.

*İsrail, Lübnan’a karşı önleyici bir operasyon gerçekleştirirse tarihinin en büyük hatasını yapar. Lübnan cephesinde çatışmanın daha fazla artması gerçekçi bir olasılık. Her türlü olasılığa hazırız.

*Hizbullah’ın şiddeti gün geçtikçe artıyor ve İsrail güçlerini Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria yerine Lübnan sınırı yakınında tutmaya zorluyor.

*Amerikan savaş gemisine karşı da iyi hazırlandık.

*Bölgesel bir savaşı durdurmak isteyenler Gazze’deki saldırıları durdursun.