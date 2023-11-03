Türkiye’nin kredi risk primi iki yılın en düşük seviyesini gördü

Yeni ekonomi yönetiminin gelmesiyle beraber düşüşe geçen Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), iki yılın en düşük seviyesini gördü.

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CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Seçim döneminden sonra yeni ekonomi yönetiminin başa gelmesiyle Türkiye’nin CDS’i düşüşe geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yabancı yatırımcılarla görüşmelerden olumlu sinyaller almaya devam ettiğini söylemişti.

Son olarak Merkez Bankası (MB), önceki hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35 seviyesine çıkarmıştı.

AA’nın haberine göre bunun ardından Türkiye’nin CDS’i 367,52 baz puana inerek, iki yılın en düşük seviyesini gördü.