Akşam Postası / 25 Şubat 2023

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin AKP’li belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

Niğde’de 5,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), saat 13:27’de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Açlık sınırı asgari ücretten 1750 lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, şubatta dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 10 bin 259 liraya, yoksulluk sınırının da 28 bin 563 liraya yükseldiğini açıkladı.

İmamoğlu’ndan deprem sözü: Bu trajedinin İstanbul’a yaşatılmasına izin vermeyeceğim

Deprem bölgesinde gördüklerinin kendisi için bir iç hesaplaşma sürecini başlattığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu trajedinin İstanbul’a ve İstanbullulara yaşatılmasına, ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğim” dedi.

24 yıl sonra: Marmara depreminde hasar gören iş merkezi yıkılıyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hasar gören yapılar arasında bulunan altı katlı iş merkezinin yıkımına başlandı.

Bakanlık, tarikatın Kuran kursuna yerleştirilen depremzede çocukları geri aldı

Depremde babalarını kaybeden dokuz çocuk, annelerinden alınarak İsmailağa Cemaati’ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu’na yatılı olarak verilmişti. Olayın haberleştirilmesinden sonra bakanlık çocukları tarikatın elinden aldı.

Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 27 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 27 kişinin tutuklandığını duyurdu.