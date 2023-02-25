Açlık sınırı asgari ücretten 1750 lira fazla

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, şubatta dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 10 bin 259 liraya, yoksulluk sınırının da 28 bin 563 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye’de asgari ücret 8 bin 500 lira. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı, asgari ücretin bir hayli üstünde.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırmasının ocak raporunda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 9 bin 796 lira çıkmıştı. Yoksulluk sınırıysa 26 bin 994 liraydı.

Şubattaysa dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 10 bin 259 liraya, yoksulluk sınırının da 28 bin 563 liraya yükseldi.

Raporda yer alan diğer bilgiler şu şekilde:

*Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama, önceki aya göre 7 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 103 liralık artışla 241 lira oldu.

*Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama da bir önceki aya göre 72 lira artarak 2 bin 744 liraya yükseldi.

*Meyve için harcanması gereken para, önceki aya göre 104 lira düştü. Yıllık 139 lira yükselerek 576 lira oldu.

*Sebze harcaması önceki aya göre 182 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 773 lira artarak bin 449 lira oldu.

*Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama, aylık 15, yıllık 136 lira arttı.

*Pirinç ve bulgur harcamaları, önceki aya göre 12 lira, geçen seneye göre ise 336 lira artarak 457 liraya yükseldi.

*Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre şubatta açlık sınırı, yetişkin erkek için 2 bin 995 lira, yetişkin kadın için 2 bin 351 lira, çocuk için bin 707 lira ve genç için de 3 bin 205 lira oldu.

Yoksulluk sınırı

*Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise şubatta aylık bin 569 lira, yıllık 12 bin 243 lira daha artarak 28 bin 563 liraya yükseldi.