Harvey Weinstein’i hapse mahkum ettiren kod adı ‘Jane Doe 1’ hikayesini anlattı

Gerçek kimliğini gizleyerek Harvey Weinstein’e açtığı tecavüz davasında, bir zamanların kudretli yapımcısının hapse mahkum ettiren kod adı ‘Jane Doe 1’ saklanmaktan yorulduğunu söyleyerek hikayesini anlattı.

Evgeniya Chernyshova. Fotoğraf: Hollywood Reporter

Bir dönemin güçlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına karşı işlediği cinsel suçlar nedeniyle New York’ta 23 yıl hapis cezasını çekerken, önceki gün Los Angeles’ta yargılandığı davada 16 yıl hapis cezası daha aldı.

Tecavüz davasını, kimliğini gizli tutarak ‘Jane Doe 1’ adıyla açan eski model ve oyuncu Evgeniya Chernyshova, sessizliğini bozdu ve hikayesini Hollywood Reporter dergisine anlattı.

“Saklanmaktan yoruldum” diyen Chernyshova, ‘Çocuklarını korumak için kimliğini gizlediğini ancak bunun doğru bir karar olmadığını’ söyledi: “Saklanmaktan yoruldum. Hayatımı geri istiyorum. Ben Evgeniya, tecavüze uğradım. Bu benim hikayem.”

Evgeniya Chernyshova Sibirya’da doğdu. Çocukken kadın doğum uzmanı olmayı istiyordu, ancak yerel güzellik yarışmasını kazandıktan sonra, bir modellik sözleşmesi imzaladı ve 15 yaşında modellik yapmaya başladı. Dünyanın dört bir yanındaki podyumda yürüdükten sonra İtalya’ya yerleşti, evlendi ve oyunculuğa başladı.

2013’te Weinstein’le tanıştı

Chernyshova, 2013’te Roma’da bir toplantıda Harvey Weinstein’le tanıştı, daha sonra Los Angeles’ta yapılan İtalyan Film Festivali’nde dönemin ünlü ve güçlü yapımcısını yeniden gördü.

Gece tek başına oteline dönen Evgeniya Chernyshova, ilerleyen saatlerde resepsiyondan arandı ve Harvey Weinstein’in aşağıda olduğunu ve kendisiyle konuşmak istediğini öğrendi. Weinstein daha sonra yukarı, odanın kapısına geldi ve konuşma isteğini yineledi.

Bundan sonrası, Chernyshova’nın uzun mahkeme süreci boyunca anlattığı korkunç bir cinsel saldırı hikayesi.

‘Beni seçtiyse sorun bende’

Tecavüzden sonra depresyonla mücadele eden, ‘Orada bir sürü güzel kadın ve yıldız vardı ve o beni seçti, demek ki sorun bende’ diyerek kendini suçlayan Chernyshova’nın bakış açısı, şimdi 21 yaşında olan kızı Maria sayesinde değişmiş.

2017 yılının Eylül ayında, o zaman 16 yaşında olan kızı yaşadığı tacizi anlatınca, Evgeniya Chernyshova kendi başına gelenleri anlatmış. Sonrasında her ikisi de başlarına gelenle ilgili sessiz kalmamaya karar vermiş

Çiçekçilik yapıyor

Evgeniya Chernyshova bugün 43 yaşında, üç çocuğu var, Beverly Hills’de Bottega Bouquet adlı butikte çiçek tasarım işiyle uğraşıyor. Hayatı 10 yıl önce uğradığı tecavüz nedeniyle kökünden değişti. Ancak şimdi geleceğe umutla bakıyor, nihayet sessizliğini bozup başka ‘Jane Doe’lara cesaret verecek olmanın iyi olduğunu söylüyor.