Tarantino, cinsel tacizle suçlanan Harvey Weinstein’la ‘erkek erkeğe konuşmadığı’ için pişman

ABD’li yönetmen ve senarist Quentin Jerome Tarantino, birlikte dokuz film çektiği, cinsel tacizle suçlanan eski film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında çıkan tüm ‘hikayeleri’ duymadığını belirterek onunla bu konuda ‘erkek erkeğe konuşmadığı’ için pişman olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Quentin Jerome Tarantino ve Harvey Weinstein / Reuters

Hollywood’da onlarca oyuncunun cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları sonucu hakkında dava açılan ve bazılarından hüküm giyen eski film yapımcısı Harvey Weinstein skandalına ilişkin Tarantino’dan yeni açıklamalar geldi.

Tarantino, yeni kitabı ‘Cinema Speculation’ı tanıttığı bir turnede HBO’dan Chris Wallace’a Weinstein hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendimi kötü hissediyorum

Weinstein ile ilgili hikayeler duyduğunu ancak hepsini duymadığını söyleyen yönetmen, tecavüzden asla söz edilmediğini söyledi: “‘Bunu benim için yap yoksa bu filmi alamayacaksın’ olduğunu düşünmemiştim. Herhangi bir aktrisin böyle bir şey söylediğini hiç duymadım. ‘Onunla bir limuzinin arkasına binme.’ Bunu bir dereceye kadar bölümlere ayırmak kolaydı. Her neyse, kendimi kötü hissediyorum. Onunla bu konuda erkek erkeğe konuşmadığım için kendimi kötü hissediyorum. Keşke Harvey ile konuşsaydım ve ‘Harvey, bunu yapamazsın’ deseydim. Weinstein’a bir şey söylemememin nedeni, bunun gerçekten zor bir konuşma olmasıydı. Acınası olduğunu hissettim ve onun zavallılığıyla uğraşmak istemedim.”

Ne olmuştu?

New York Times gazetesi 2017 yılının ekim ayı başında Weinstein’a yöneltilen cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını haber yaptıktan sonra aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın, 67 yaşındaki Weinstein tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

2020’deki New York davasında tecavüz ve cinsel saldırıdan hüküm giyen Weinstein, 10 Ekim 2022’de Los Angeles’ta başlayan davada da 11 yeni suçlamayla karşı karşıya. Hali hazırda 23 yıl hapis cezası bulunan 70 yaşındaki eski film yapımcısının suçlu bulunursa ömür boyu hapiste kalması bekleniyor.