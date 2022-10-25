Harvey Weinstein’ın avukatı: Hollywood’da o dönem herkes çıkar için seks yapardı

ABD, Los Angeles’da görülen tecavüz davasında eski film yapımcısı Harvey Weinstein’ın avukatı, müvekkilini “MeToo’dan önce Hollywood’da herkes çıkar için seks yapardı” diyerek savundu.

Harvey Weinstein. Fotoğraf: Brendan McDermid (Reuters)

2020’deki New York davasında tecavüz ve cinsel saldırıdan hüküm giyen ABD’li eski film yapımcısı Weinstein, Los Angeles ceza mahkemesinde 10 Ekim 2022’de Los Angeles’ta başlayan davada 11 yeni suçlamayla karşı karşıya.

Hali hazırda 23 yıl hapis cezası bulunan 70 yaşındaki eski film yapımcısı suçlu bulunursa ömür boyu hapiste kalması bekleniyor.

Weinstein’ın avukatı: Kadınlar kürsüde rol yapacak

The Variety’nin haberine göre, Harvey Weinstein’ın avukatı Mark Werksman jüriye üyelerine, müvekkilleri aleyhine kesinlikle hiçbir kanıt bulunmadığını ve davasında tanıklık edecek her kadının ‘#MeToo’nun karakterize ettiği anlatıya uyacak şekilde’ kürsüde rol yapacak bir oyuncu olduğunu söyledi.

Weinstein’ın avukatı jüriye, Weinstein ile rızaya dayalı cinsel ilişkiye girmeyi kabul eden, ancak yıllar sonra utanan ve gerçekte ne olduğu hakkında yalan söyleyen kadınlardan ‘yanlış ve kanıtlanamaz iddialardan oluşan bir bombardıman’ duymaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Bir Brad Pitt değil

“Müvekkilime bakın” diyerek Weinstein’ı işaret eden Werksman, “O Brad Pitt veya George Clooney değil. Sizce bu güzel kadınlar onunla seksi olduğu için mi seks yaptı? Hayır, çünkü o güç sahibi” dedi.

Hollywood’un eskisinden farklı olduğunu söyleyen Weinstein’ın avukatı, o zamanlar ‘çıkar için seks’ yapmanın yaygın olduğunu savunarak “Müvekkilim gibi zengin ve güçlü erkekler için seks bir metaydı” dedi ve utanç verici bir takma isimden bahsetti: ‘casting couch’ (oyuncu koltuğu).

Avukat, “Çıkar icabı seks … tatsız olabilir … ve (şimdi) utanç verici” dese de “(Ama) herkes yaptı. O da yaptı. Onlar da yaptı” ifadelerini kullandı.

Hollywood’un Çernobil’i

Weinstein’ın avukatı, #MeToo hareketinin Weinstein’ı ‘Hollywood’un Çernobil’ine çeviren bir film gibi olduğunu ve onu ‘içten yanan radyoaktif bir kötü adam’a benzettiklerini söyledi. “Kadınlar bu ‘canavarla’ sıkıntıda olan küçük hanım rolünü oynayacaklar” dedi.

Savcılığa göre kadınlara yıllarca cinsel tacizde bulunan bir ‘sapık’

Savcılıksa, Weinstein’ın tamamen farklı bir resmini çizerek eski Hollywood yapımcısı ve zaten hüküm giymiş tecavüzcünün yıllar boyunca iş toplantılarında kadınlara cinsel tacizde bulunan bir ‘sapık’ olduğunu söyledi.

Bölge Savcısı vekili jüri üyelerine, Weinstein’ın gücünün eğlence endüstrisindeki umut vadeden kişileri taciz ederek avantaj elde etmesini sağladığını ve bunun da onları Weinstein’ın gücünden korkmalarına neden olduğunu açıkladı.

Savcının konuşması sırasında, duruşmada ifade verecek kadınlardan alıntılar jüriye sunuldu ve zorla oral seks, elle taciz, okşama ve tecavüz iddiaları paylaşıldı.

Savunma jüri ile karşı karşıya geldiğinde, jüriyi ‘sağ duyularını’ kullanmaya ve polis raporu, tecavüz delili, DNA, sperm örneği veya herhangi bir suç faaliyetini gösteren görüntünün olmadığını fark etmeye çağırdı.

Kaliforniya Valisi’nin karısına tecavüz

Weinstein’ın avukatı, açılış konuşmaları sırasında zamanının çoğunu, Weinstein’ı bir otel odasında kendisine tecavüz etmekle suçlayan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile evli olan aktris ve yönetmen Jennifer Siebel Newsom olduğu ortaya çıkan Jane Doe #4’e odaklanarak geçirdi.

Werksman jüriye, 2005’teki iddia edilen tecavüz sırasında Siebel Newsom’un saldırıyı çabucak bitirmek için orgazm taklidi yaptığını söyledi. Bu nedenle “Bay Weinstein rıza gösterdiğini sanıyordu” dedi.

Avukat: Weinstein Demokrat Parti ve Kaliforniya Valisi’ne büyük bağışlarda bulundu

Weinstein’ın avukatı ayrıca Weinstein’ın Demokrat Parti’nin büyük bir bağışçısı olduğunu ve yıllar boyunca Gavin Newsom’a maddi katkıda bulunduğunu kaydetti. Newsom’un San Francisco belediye başkanı olduğu dönemde, 2007’de Weinstein’ın çifti partilerinden birine davet ettiğini belirtti. “Tecavüzcüsüyle tanışması ve parti yapması için kocasını getirdi. Bunu kim yapar?” diyen Werksman, “Siyasi kampanyaları için karısının tecavüzcüsünden para aldı” ifadesini kullandı.

Werksman, Siebel Newsom bugün siyasetteki şu anki yerine sahip olmasaydı, “İlerlemek için Harvey Weinstein ile yatan başka bir ‘sürtük’ olurdu” dedi.