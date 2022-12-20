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Yaramazlara biraz batar!

Harvey Weinstein üç davadan daha suçlu bulundu

Biz zamanlar Hollywood’un en güçlü yapımcıları arasında sayılan Harvey Weinstein, Los Angeles’ta yargılandığı mahkemede cinsel saldırı ve tecavüzden suçlu bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Hollywood’un en ünlü yapımcılarından biriyken, #Metoo hareketiyle birlikte yıllar boyu birçok kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan 70 yaşındaki Harvey Weinstein’ın yargılanmasına devam ediliyor.


Bir süre önce New York’ta görülen davada suçlu bulunan ve 23 yıl hapis cezası alan Weinstein dün de Los Angeles’ta mahkemedeydi.

Jüri, Weinstein’i tecavüz, zorla oral seks ve yabancı bir cisimle penetrasyon suçlarından mahkum etti. Eski yapımcının 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Öte yandan, yapımcı hakkındaki bir cinsel saldırı suçundan beraat etti.

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