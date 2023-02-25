Yaş haddinden serbest bırakılmıştı: Yıkılan Rende Sitesi’nin sahibi tutuklandı

Yaş haddinden ve hastalıklarından dolayı gözaltına alınıp serbest bırakılan, Hatay’da yıkılıp 105 kişiye mezar olan Rende Sitesi’nin sahibi Arif Sami Rende gece saatlerinde tutuklandı.

Depremde iki bloğu yıkılan Rende Sistesi. Fotoğraf: AA

Rende Sitesi’nin iki bloğu 6 Şubat’taki depremlerde yıkılmış, enkazda 105 kişi hayatını kaybetmişti. Dört bloktan oluşan sitenin bir bloğunda kolonların kreş yapılması için kesildiği öne sürülmüştü. Aynı aileden yedi kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verilmişti.

Rende dün öğleden sonra, avukatlarının itirazı üzerine yaş haddinden adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

DHA‘nın aktardığına göre, Hatay Başsavcılığı buna itiraz etti. Rende, Eskişehir’de bulunduğu evde gözaltına alındı. Gece saatlerinde de ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suç duyurusu

Arif Sami Rende hakkında kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016’da suç duyurusunda bulunulmuş. Ama savcı takipsizlik kararı vermiş. Depremlerin ardından Hatay başsavcılığı söz konusu savcı hakkında inceleme başlatmıştı.