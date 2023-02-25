Hürriyet, altı yaşındaki kayıp çocuk için ‘Ölmüş’ diye haber yaptı, aile yalanladı

BİLAL ÇELİK

Hürriyet’in Kahramanmaraş depremlerinden bu yana kayıp altı yaşındaki Neval Akgöl’ün öldüğünü öne sürdüğü haber aile tarafından yalanlandı.

Diken geçen perşembe günü, 6 Şubat’ta Hatay’ın Antakya ilçesindeki evinin enkazından çıkarılıp ambulansa bindirildiğinden bu yana Neval’den haber alınamadığını duyurmuştu.

Bugün Hürriyet gazetesinde Musa Kesler imzasıyla çıkan bir haberde Neval’in Antakya’nın Narlıca Mahallesi’ndeki bir kimsesizler mezarlığına gömülü bulunduğu öne sürüldü. Haberde anne Pınar Akgöl’den DNA örneğinin 50 numaralı mezara gömülü çocuğun DNA’sı eşleştiği iddia edildi. Bunun üzerine aileye Neval’in öldüğünün haber verildiği öne sürüldü.

HATAY| Burayı ziyaret edip izlenim yazmıştım. Meğer günlerdir aranan küçük Neval’in mezarı da birkaç adım ötedeymiş. Ailesine sabır ve metanet diliyorum. #hatay https://t.co/o16QL9R34c pic.twitter.com/XYzl8Ux6Ph — MUSA KESLER (@musakesler) February 25, 2023

Aile, kendilerine bir fotoğrafın geldiğini ancak DNA testinin henüz sonuçlanmadığı söyledi. Aileye göre gelen fotoğrafın Neval’e ait olma ihtimali yüksek.

Aileden Diken’e gelen mesaj şöyle oldu: “Bize gelen hiçbir bilgi yok. Şu an savcılıklarla görüştük. Gitseniz bile mezarlığı açtırmazlar dediler, bu yüzden beklemedeyiz. Şu an elimizde hiçbir türlü eşleşme yok. Haberin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu haber bize gelmeden buralara ulaşacağını sanmıyorum.”

Ne olmuştu?

Altı yaşındaki Neval Akgöl, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde Hatay’ın Antakya ilçesindeki evinden yaralı olarak kurtarılıp ambulansa bindirildi; ancak kendisinden bir daha haber alınmadı. Neval, 6 Şubat’tan beri kayıp çocuklardan sadece biri…

Ailesi, Neval’in hastaneye götürüldüğünden de şüpheli. Diken’e bilgi veren aile yakını, çocuğu ildeki hastanelerde bulamadıklarını belirtmişti. Aktarıldığına göre anne, çocuğunun kafasından yara aldığını ve sağ gözünün kapandığını gördü. Kızının ambulansa bindirildiğini anlatan anne, ne tarafa götürüldüğünü bilmiyor.

Bunun üzerine aile, çevre illerdeki kurumlara başvurdu ancak yine sonuç alamadı.

Neval’in Ankara’ya götürüldüğüne yönelik bilgi edinen aile, kentteki hastaneleri araştırdı. Ankara’daki hastanelerden de sonuç çıkmayınca aile, polise başvurdu. Ankara polisi de Neval’in izini bulamadı..

Altı yaşındaki Neval Akgöl’ün kaybolması Twitter’dan da duyurulmuş; bulunması için fotoğrafları paylaşılarak çağrılar yapılmıştı. Bu çağrılardan birini de CHP Ankara Milletvekili Levent Gök yapmıştı.

Depremzede çocuk kayıp: Altı yaşındaki Neval’den 17 gündür haber yok