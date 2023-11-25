Akşam Postası / 25 Kasım 2023

Halka arz edilen şirketten temettü kararı

Borlease Otomotiv, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtacak.

Roma imparatoru transmış: Lord değil leydi diyeceksiniz

Britanya’daki Kuzey Hertfordshire Müzesi duyurdu: 218-222 yıllarında hüküm süren Roma İmparatoru Elagabalus transmış.

EFT/FAST’lerde yüzde 50 fazla azami ücret kaldırıldı

Bankalar hafta içi saat 16:00 sonrası ve hafta sonu EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret alamayacak.

Binlerce yıllık gizem çözülüyor: Kırmızı şarap neden baş ağrıtır?

Bilim insanları, neden bazı insanların bir kadeh kırmızı şarap içtikten sonra baş ağrısı çektiğini keşfetmiş olabilir: Baş şüpheli şaraba rengini veren ‘kuersetin’.

Kral Charles’ın ‘açgözlülüğü’: Ölülerden de kazanç sağlamış

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığı ortaya çıktı.

AFAD uyardı: İstanbul’da ‘tam fırtına’ bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul’da yarın kuvvetli ve tam fırtına beklendiğini duyurdu.

Borsa haftayı kazançla tamamladı, altın ve dolar yükseldi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,36 kazançla 7.959,95 puandan tamamladı. Altın gram satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazandı. Dolar ve avro da yükseldi.

İstanbul’da ‘ikinci bir duyuruya kadar’ bazı metro hatları ve istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul’un duyurusuna göre bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

BM raporu: Emisyon azaltımı yetersiz, küresel sıcaklık artışı 2,9 dereceye çıkabilir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) son raporuna göre karbondioksit emisyonları hala ‘felaket derecede’ yüksek. G20 ülkeleri taahhütlerine uymadı. Dahası bu taahhütler sıcaklık hedeflerini tutturmak için yetersiz.

Rapora göre önümüzdeki altı yıl kritik. Zira böyle devam edilmesi durumunda yüzyılın sonunda küresel sıcaklık artışı 2,9 dereceye kadar yükselebilir.