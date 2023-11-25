AFAD uyardı: İstanbul’da ‘tam fırtına’ bekleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul’da yarın kuvvetli ve tam fırtına beklendiğini duyurdu.
AFAD’ın İstanbullulara gönderdiği SMS şöyle: “Meteorolojiye göre ilinizde yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun.”
Tam fırtına ne?
Tam fırtına, denizcilikte rüzgarın şiddetinin 12 Beaufort ölçeğinde 12’ye ulaştığı, yani saatte 117-137 kilometre arasında estiği bir fırtına türü. Tam fırtına sırasında, deniz kabartısı çok yükselir ayrıca hava çok kararsız olur.