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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da ‘ikinci bir duyuruya kadar’ bazı metro hatları ve istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul’un duyurusuna göre bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Fotoğraf: İBB


Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

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