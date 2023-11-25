İstanbul’da ‘ikinci bir duyuruya kadar’ bazı metro hatları ve istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul’un duyurusuna göre bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Fotoğraf: İBB

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle: “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”