Warren Buffet 12 tuzağa karşı uyardı, öğütler verdi 

Ünlü yatırımcı Warren Buffet, dar gelirli insanları 12 tuzağa karşı uyardı.

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GoBankingRates’in haberine göre onlarca yıllık yatırım deneyimine sahip Buffet’ın işaret ettiği tuzaklar ve bu tuzaklara karşı öğütleri şöyle:

1- Kişisel gelişimi ihmal etmek

Klişe de olsa Buffet’a göre en iyi yatırım kendinize yapılan. Zira becerilerinizi ve eğitiminizi ilerletmek yüksek gelir potansiyelinizi de artıracak. Sonuçta bilgi ve yeteneğiniz kimsenin elinizden alamayacağı varlıklarınız.

2- Kredi kartlarına güvenmek

Evet kredi kartları kullanışlı ama aylık ödemeyi kaçırdığınızda yüksek faiz oranları kazancınızı yutabilir. Bu yüzden Buffet, kredi kartı borcuna sebep olacak gereksiz harcamalardan kaçınmayı öneriyor.

3- Dışarda yeme-içme alışkanlığı

Bir barda toplanıp içmek gibi sosyal aktiviteler de başka bir örnek. Bunun yerine evde buluşmak gibi daha düşük fiyatlı sosyal aktiviteler epey tasarruf sağlayabilir.

4- Son teknoloji ürünlerinden kopamamak

Yeni teknolojik ürünler çekici gelebilir ama genelde bir önceki yılın ürünleriyle aynı işlevi görüyorlar. Buffet’ın da yeni teknolojiden ziyade işlevselliğe önem verme alışkanlığı var. Son çıkan ürünlerin fiyata gerçekten katma değer sağlayıp sağlamadığını iyice değerlendirmeliyiz.

5- Kıyafete aşırı harcama

Birçok milyarder gibi Buffet da giysi dolabında sadeliği seviyor. Gösterişli ve pahalı markalar yerine standart ve uzun ömürlü kıyafetleri seçerek epey tasarruf edebilirsiniz.

6- Yeni arabalar almak

Arabaların değeri hızla düşer. Bu yüzden Buffet, yeni modellerin cazibesine kapılmak yerine ikinci el araba almayı ve güvenli olduğu sürece kullanmayı öneriyor.

7- Spor salonu üyelikleri

Buffet hareketli yaşam tarzını desteklese de kullanılmayan spor salonu üyeliklerine karşı uyarıyor. Sonuçta düzenli yapılırsa ücretsiz veya düşük ücretli egzersiz rutinlerinden de aynı verim alınabilir.

8- Gereksiz abonelikler

Abonelikler dikkatlice kontrol edilmezse mali yük oluşturabilir. Bu yüzden iyice kontrol edip gereksiz abonelikleri iptal etmelisiniz.

9- Cilt bakım ürünlerine aşırı güven

Buffet cilt bakım ürünlerini aşırı kullanmaya ve birkaç ürünü gereksizce aynı anda uygulamaya karşı uyarıyor. Basit ve verimli bir cilt bakım rutini hem cebinize hem cildinize yarar.

10- Sürekli gece dışarı çıkmak

Sosyalleşmek mühim ama akşamları düzenli dışarı çıkmak cebinizi yakar. Onun yerine evde film gecesi ya da yemek yapmak gibi bütçeye uygun alternatifleri seçerek epey tasarruf edebilirsiniz.

11- Kumar

Kumar kısa yoldan zenginlik gibi görülebilse de Buffet, işin aslını anlamanın önemini vurguluyor. Bu yüzden insanları anlık heyecanlar yerine uzun vadeli varlık birikimini önceleyecek finansal kararlara teşvik ediyor.

12- Sigara içmek

Sigara içmek sağlığa zararlarının yanısıra epey masraflı bir alışkanlık. Sigarayı bırakmak bakiyenizde ciddi artış sağlayabilir.