10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 52 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7 Operasyonu’nda yasadışı bahis ve suç kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari’de eşzamanlı ‘Sibergöz-7 Operasyonu’ düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, “Şüphelilerin, İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasadışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları alt liglerde oynayan iki futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi” dedi.