Akşam Postası / 25 Ağustos 2023

HSK, İmamoğlu davasına bakacak istinaf heyetini değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar öncesi hâkimi değiştiren Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bu kez İmamoğlu’na verilen cezanın istinaf aşamasına bakacak olan üç üyeli heyetin başkanı ve bir üyesini görevden aldı.

Adalar’a imar planı: Bakanlık sit derecesini düşürdü, belediye plan yaptı

İstanbul’un Adalar ilçesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi’nin hazırladığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı imar planıyla ilgili İBB’den açıklama geldi. İBB, imara açılan sit alanlarının derecesinin Bakanlık tarafından düşürüldüğünü belirtti. İmar planlarına göre, Burgazada’da sit derecesi düşürülen yerlere konut alanı ve günübirlik tesis alanı yapılması planlanıyor.

Aşı sıkıntısını anlatan doktora, ‘sansür yasası’ndan dava

Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan aşı sorununu basına anlatan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan’a, sansür yasası olarak bilinen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi

Yunanistan’da ailesiyle birlikte denizde kaza geçiren işadamı Ali Sabancı ikinci kez ameliyat edildi.