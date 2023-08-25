Kılıçdaroğlu’nun yeni stratejisi: Meşruiyet tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinden sonra dile getirmeye başladığı “İktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur” söylemini strateji haline getiriyor.

Kurmayları Kılıçdaroğlu’nun bu söylem üzerinden yerel seçim sonrası ‘erken seçim’ baskısını arttırmayı hedeflediğini düşünüyor.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında yenilgi yaşamıştı. Seçim sürecinde en çok tartışılan konuların başında ise montaj videolar, kamu imkanlarının Erdoğan ve kurmayları tarafından kullanılması olmuştu.

Seçimlerden sonra kurmaylarıyla toplantılar yapan Kılıçdaroğlu, yeni dönem stratejisini belirledi. Buna göre CHP liderinin sık sık dile getirdiği “İktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur” söylemi, yerel seçim döneminde sık kullanılacak. Ayrıca bu söylem partinin stratejisi haline getirilecek. Söylemin altının doldurulması için yapılan çalışmalar ile üretilen söylemler partinin milletvekilleri, yöneticileri, belediye başkanları ve tüm kadrolarıyla paylaşılacak.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, halkın seçim döneminde din, milliyet, beka gibi söylemler ile kandırıldığını, montaj videolar ile korkuların tetiklendiğini, ekonomik kaygıların öne çıkması için çaba harcandığı gerekçesi ile iktidarı ‘siyasi meşruiyeti olmayan yapı’ olarak kabul edecek.

Söylemler bu çıkarımlar üzerine kurulacak, partililer ile ardı ardına yapılacak toplantılarda yerelde bu söylemlerin güçlendirilmesi hedeflenecek. Bu bağlamda harekete geçen CHP yönetimi, yerel seçimler için de bir yol belirledi. Söylemin seçim sürecinde kullanılmasını isteyen CHP yönetimi CHP’li belediyelerin basın birimlerinin sorumlularını Ankara’ya davet etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın davet ettiği toplantıda, bu yeni söylemin CHP’nin medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem tarafından basın sorumlularına aktarılması ve ortak söylemin geliştirilmesi hedefinin paylaşılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz gün partisinin kadın kollarının başkanları ile yaptığı toplantıda bu söylemi tekrarlayarak gittikleri yerlerde işlemelerini istemişti. Benzer toplantıların devam edeceğini belirten CHP’li kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun hedefinin yerel seçim sırasında ve sonrasında bu söylemin dozunu arttırarak Erdoğan ve AKP’yi erken seçime zorlamak olduğunu düşünüyor.

Yeni Şafak çıkışı eleştiriye neden oldu

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı yayınlarda sık sık dile getirdiği AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinin kendisinin seçilmemesi için 3 milyon liralık reklam verdiğine dair söylemin ise partide eleştiriye neden oldu. Kurmayların aktardığına göre, bazı partililer bu söyleme itiraz ederek “3 milyon büyük bir tutar gibi lanse ediliyor, ancak bugünkü şartlarda Yeni Şafak gibi bir gazete için çok büyük değil. Ayrıca veriler inceleyenler, bunun doğru olmadığını söylüyor” şeklinde ifadeler kullandı. Kurmaylara göre Kılıçdaroğlu ilerleyen zamanlarda bu konuya dair yeni açıklamalar yapmayı ve ‘meşruiyet’ tartışmasını büyütmeyi hedefliyor.