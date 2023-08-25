AKP’li Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti

AKP eski milletvekili ve yöneticisi Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyesi Hasan Çarıkçı’yı ‘FETÖ’cü’ ilan etti. Külünk’e cevap veren Çarıkçı ise Külünk’ün ifadelerinin ‘Erdoğan’ı zan altında bıraktığını’ söyledi.

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AKP’nin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren eski milletvekili ve MKYK üyesi Metin Külünk, Twitter’dan YÖK Başkanı Erol Özvar’a hitaben bir paylaşım yaptı. Paylaşımında YÖK üyesi İlker Hüseyin Çarıkçı’yı hedef alan Külünk, Çarıkçı’yı ‘FETÖ’cü’ ilan etti.

1993 yılından itibaren Süleyman Demirel üniversitesinde çalışan, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulunan Çarıkçı daha sonra 2023 yılına kadar aynı üniversitede rektörlük yaptı.

Paylaşımlarında hedef aldığı Çarıkçı için Özvar’a seslenen Külünk, şunları dedi:

“Eski SDÜ Rektörü ve yeni YÖK üyesi yaptığınız İlker Hüseyin Çarıkçı’nın FETÖ iltisaklı derneklerde (Eğirdir’de) eğitim verdiğinin bilinmesine rağmen, ‘Üniversitelerde En Büyük FETÖ Temizliği SDÜ’de Yapıldı’ haberlerinin ardına saklanarak kendisine koruma kalkanı oluşturmaya çalıştığı ve haksız ihraçlarla FETÖ mücadelesini sulandırmaya yol açtığı iddalarına ne diyeceksiniz?”

Sayın YÖK Başkanı @erolozvar’a soruyoruz.



1) Hakkında FETÖ üyeliğinden mahkumiyet kararı verilen Süleyman Demirel Üniversitesi eski Rektörü Hasan İBİCİOĞLU’nun; SDÜ Rektörü olarak görev yaptığı 10.05.2011-15.05.2015 tarihleri arasında, 09.01.2012-25.06.2013 tarihleri arasında… — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 25, 2023

Külünk’e cevap veren Çarıkçı ise, Külünk’ün sözlerinin ‘Erdoğan’ı zan altına bıraktığını’ söyledi. Çarıkçı paylaşımında, “Aslında esas amacın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamaları zan altında bırakmaya yönelik olduğu tüm kamuoyunun malumudur” diye yazdı.

Metin Külünk adlı kullanıcının saat 12.50 itibariyle bu mecrada yaptığı paylaşımda şahsımı, YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar’ı itham eden ve üst düzey kamu görevlilerinin atama yetkisine haiz Sayın Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakacak ifadeleri üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. — İlker Hüseyin Çarıkçı (@ilkercarikci) August 25, 2023

Külünk’ün atamaları Erdoğan’ın yaptığını ‘bilmemesinin mümkün olmadığını’ söyleyen Çarıkçı daha sonra da Külünk ile üniversitenin ‘FETÖ’den mahkum olan eski rektörü Hasan İbicioğlu’yla fotoğrafını retweet etti.

Çarıkçı’nın ardından Külünk’e bir diğer yanıt ise Süleyman Demirel Üniversitesi rektörü Mehmet Saltan’dan geldi.

Saltan da paylaşımında, şunları dedi: “Külünk, şahsımın Arnavutluk’ta düzenlendiği söylenen Dinler Arası Uzlaşma Konferansına katıldığımı iddia etmektedir. Ben adı geçen konferansa katılmadım. Bu ima ve iftiralarına karşılık mahkemeye gideceğim. Kendisi bu iddiasını mahkeme huzurunda ispat etmekle yükümlüdür.”