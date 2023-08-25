HSK, İmamoğlu davasına bakacak istinaf heyetini değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar öncesi hâkimi değiştiren Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bu kez İmamoğlu’na verilen cezanın istinaf aşamasına bakacak olan üç üyeli heyetin başkanı ve bir üyesini görevden aldı.

Ekrem İmamoğlu. (AA)

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası vermişti. İstinaf mahkemesinde itiraz edilen kararda Yargıtay yolu da açık. Ceza onanırsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre HSK Birinci Daire, temmuzdaki iller arası atama kararnamesinin ardından bu kez ‘müstemir yetki’ kararnamesini tamamladı.

Kurul, Ekrem İmamoğlu davasının istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul BAM 24’üncü Ceza Dairesi Başkanı Sezai Öztürk’ün yetkisini kaldırdı, Öztürk’ü 2’inci Ceza Dairesi Başkanlığı’na gönderdi.

Yine aynı dairenin üyesi Rüştü Yamak da 1’inci Ceza Dairesi üyeliğine atandı. Daire başkanlığına Yaşar Kılınç, üyeliğe ise Muharrem Ballı getirildi.

Kılınç, 17 Temmuz’daki atama kararnamesinde istinaf üyeliğinden istinaf başkanlığına terfi ettirilmiş ancak henüz görev yapacağı daire belirlenmemişti. HSK’nın bu kararıyla üç kişilik İmamoğlu heyetinin iki ismi değiştirilmiş oldu. Dairede salt çoğunlukla karar alınıyor.

İnceleme tamamlanmadı

Uludağ’ın aktardığına göre 24’üncü Ceza Dairesi henüz istinaf incelemesini tamamlamadı. Görev değişikliğinin ardından İmamoğlu davasının öne çekilmesi bekleniyor. İstinafın vereceği karardan sonra dosya, son hüküm için Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi’ne gidecek.

Yargıtay’ın vereceği karar da İmamoğlu’nun siyasi geleceğini etkileyecek. Olası bir onama kararında İmamoğlu, Mart 2024’teki İBB başkanlığına yeniden aday olamayacak ve olası CHP Genel Başkanlığı adaylığı iddiası da tümden ortadan kalkmış olacak.