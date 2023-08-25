Başka bir gözle Taksim: Af Örgütü’nden QR kodlu protesto turu

Uluslararası Af Örgütü, her kesimden insanın taleplerini duyurmak için bir araya geldiği Taksim’de barışçıl toplanmaların yasaklanmasına dikkat çekmek ve daha önceki barışçıl eylemleri hatırlatmak amacıyla protesto turu hazırladı.

Turda; 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşleri, 1 Mayıs İşçi Bayramları, Onur Yürüyüşleri, Cumartesi Anneleri/İnsanları oturma eylemleri, Sansüre Karşı Yürüyüş, Başörtülü Öğrenci eylemleri ve daha niceleri var.

Fotoğraf: Af Örgütü

Af Örgütü, Taksim Özgürlük Turu web sitesini Türkçe ve İngilizce olarak yayına açtı.

Siteyi ziyaret edenler, Taksim Meydanı’ndan Tünel Meydanı’na kadar uzanan alanda son 20 yılda gerçekleştirilen veya daha öncesinde başlayıp hala devam eden protestolar arasında bir tura çıkacak.

Uluslararası Af Örgütü’nün küresel ana kampanyasının barışçıl toplanma özgürlüğü ve protesto hakkı olarak belirlediğine dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü Kampanya Koordinatörü Damla Uğantaş şöyle konuştu:

“Taksim onlarca yıl boyunca hak taleplerinin yüksek sesle dile getirildiği ve Türkiye’nin yakın dönem hafızasında da çok önemli yer tutan bir alan. Ancak, barışçıl protestoların kriminalize edilmesi çabasına paralel olarak Taksim’in bu özelliği de unutturulmaya çalışılıyor.”