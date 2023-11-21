Akşam Postası / 21 Kasım 2023

Tunç Soyer hakkında ‘Vahdettin’ soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Osmanlı Devleti’ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Bahçeli Erdoğan’a peşin destek vermedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 koşunun kaldırılması yönündeki görüşüne peşin destek vermedi.

Boğaziçi yönetimi, mahkeme kararına uymak yerine mevzuat değiştirdi

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, çok sayıda akademisyen ve mezunun okula girişini yasaklıyor. Mahkemeler giriş yasaklarını hukuksuz bulsa da okul yönetimi, mahkeme kararlarına uymak yerine ‘yan yollar’ arıyor.

OpenAI krizde: Bu noktaya nasıl gelindi?

Neredeyse tüm çalışanlarının Microsoft’a geçmeye hazırlanmasıyla yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketinde kriz derinleşti.

Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı ölümle bitti; Britanya hükümeti harekete geçti

Britanya hükümeti, bir vatandaşının Türkiye’de popo kaldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Yetkililer medikal ve kozmetik turizmini görüşmek için Türkiye’deki muhataplarıyla bir araya gelecek.

2023’te ilham veren 100 kadın: Elektronik sütyen mucidi Canan Dağdeviren de listede

BBC, 2023’te ilham veren 100 kadın listesini açıkladı. Listede meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir ‘elektronik sütyen’ icat eden bilim insanı Canan Dağdeviren de var.

Morgan Stanley, 250 baz puan faiz artışı bekliyor

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi 250 baz puan artırmasını bekliyor.

‘Yargı’ dizisine Uluslararası Emmy ödülü

‘Yargı’ dizisi Uluslararası Emmy ödülüne layık görüldü.

Meteoroloji’den altı ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) iki ili sarı, dört ili turuncu kodla uyardı.

Türkiye’de e-şarj sayısı 10 bin 500’ü geçti

Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576’ya ulaştı.