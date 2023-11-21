OpenAI krizde: Bu noktaya nasıl gelindi?

EMRE ZOR

Neredeyse tüm çalışanlarının Microsoft’a geçmeye hazırlanmasıyla yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketinde kriz derinleşti.

Sam Altman Fotoğraf: CNN

700’ü aşkın şirket çalışanı dün açık bir mektupla yönetim kurulunu istifaya çağırdı. Şirketin 770 çalışanı bulunuyor.

Çalışanlar, yönetim kurulu tarafından kovulan Sam Altman ve Greg Brockman’ın göreve iadesini, dahası yönetim kurulunun istifasını ve yeni üyelerin atanmasını istiyor.

İmzacılar yönetim kurulunun istifa etmemesi halinde kendilerine ‘iş garantisi’ veren Microsoft’a geçecek.

Altman’ın yeni bir yapay zeka projesi başlatmak üzere pazar günü Microsoft’la anlaşmasıyla kurumsal rekabet de başladı.

Silikon Vadisi’ndeki hareketli hafta sonunda Altman’ın yanısıra birkaç önde gelen OpenAI çalışanı da Microsoft’un yeni yapay zeka ekibine katıldı.

Microsoft, en büyük destekçisi olduğu ve 13 milyar dolar yatırım yaptığı OpenAI’da yüzde 49 hisseye sahip.

Şirket çark etti ama…

OpenAI’ın eski başkanı ve kurucularından Greg Brockman, X’teki paylaşımında, yapay zeka devini sarsan liderlik değişimi için “Bir çırpıda olup bitti” diye yazdı.

Wall Street Journal ve New York Times gibi gazetelere konuşan isimsiz kaynaklara göre yönetim kurulu geri dönmesi için Altman’la temasta. Altman henüz nihai kararını vermiş değil.

CNN’in haberine göre yönetim kurulunun çark etmesi, Silikon Vadisi’ndeki en tuhaf liderlik değişiminde şaşırtıcı bir geri adım. Ayrıca geleceğin teknolojisi yapay zeka alanında hakimiyetin akıbetini de etkileyecek bir hamle.

Altman nasıl kovuldu?

38 yaşındaki Altman, geçen kasımda çıkan ve 100 milyon kullanıcıya ulaşan yapay zeka metin oluşturma sistemi ChatGPT’nin başarısıyla dünyaca tanınan bir yönetici olmuştu.

ABD’li gazeteci Kara Swisher, Altman’ın görevden alınmasını OpenAI yönetim kurulu ile süregiden gerginliğe bağladı. Swisher’a göre Altman yapay zeka gelişiminde atılgan, yönetim kurulu ise temkinli hareket edilmesini istiyordu.

Brockman, Altman ile bereber kaleme aldığı anlaşılan paylaşımında, ‘‘Hala tam ne olduğunu anlamlandırmaya çalışıyoruz’’ demiş ve Altman’ın görevden alınmasına varan süreci özetlemişti.

Greg Brockman. Fotoğraf: Agence France 24

Brockman, ‘‘Perşembe gecesi Altman’a şirketin baş bilim adamı ve kurucu ortaklarından Ilya Sutskever’den mesaj geldi. Mesajda Altman’dan bir sonraki günkü toplantıya katılması isteniyordu’’ demişti.

Brockman şöyle devam etmişti: ‘‘Altman, Google Meet’ten toplantıya katıldığında benim dışımda tüm yönetim kurulu oradaydı. Sutskever, Altman’a kovulduğunu ve haberin yakında yayılacağını söyledi. Öğlen 12:19’da Sutskever’e beni araması için mesaj attım. 12:23’te Google Meet linki yolladı. Toplantıda yönetim kurulundan çıkarıldığımı ama şirket için hayati olduğumdan görevime devam edebileceğimi söyledi. Ancak Altman’ın doğrudan kovulduğunu belirtti. Bu sırada OpenAI bir blog yazısı yayınladı.’’

Swisher’a göre, Altman kovulduğu toplantının konusunu 30 dakika önce öğrenmişti.

Yönetim kurulundan çıkarıldığını öğrenen Brockman ise aynı gün istifasını duyurdu.

Sutskever’in endişeleri belirleyiciydi

Swisher, yönetim kurulunun kararında Sutskever’in endişelerinin belirleyici olduğunu yazdı. Sutskever, OpenAI’ın son gelişim konferansından ve isteyen herkesin kendi ChatGPT sürümünü oluşturabileceği duyurusundan sonra kurula Altman’ın işten çıkarılmasına yönelik baskısını artırmış.

Altman’ın çok hızlı ilerlediğinden kaygılanan Sutskever Altman ile Brockman arasındaki nüfuz ve rol çatışmasından da yararlanarak yönetim kurulunu kendi tarafına çekmiş.

OpenAI, Altman’ın görevden alınmasına ilişkin duyurusunda, yönetim kuruluna karşı yeterince ‘dürüst’ olmadığını ve bu yüzden yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirmesini engellediğini öne sürdü.

OpenAI pazar akşamı canlı yayın platformu Twitch’in eski CEO’su Emmett Shear’ı geçici CEO olarak atadı. Shear, üç gün içinde atanan üçüncü geçici CEO olacak.

‘Yeni bir projemiz var ve müthiş olacak’

Görevden alındıktan sonra Microsoft’a geçen Altman’ı Brockman takip etti. Brockman, Altman’la birlikte üç kişiyi daha etiketlediği paylaşımında ‘‘Yeni bir projemiz var ve müthiş olacak’’ dedi.

Daha sonra Sutskever X paylaşımında, ‘‘Kurulun eylemlerine dahil olduğum için çok pişmanım. Birlikte kurduğumuz her şeyi çok seviyorum ve şirketi tekrar bir araya getirmek için her şeyi yapacağım’’ diye yazdı.

Altman ise Sutskever’in paylaşımını iki kalp emojisiyle yanıtladı.

Aynı akşam Microsoft’un CEO’su Satya Nadella, Altman’ın OpenAI’de kalmasına da Microsoft’a katılmasına da açık olduğunu söyledi.