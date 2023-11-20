OpenAI’de sular durulmuyor: 505 çalışan istifa edebilir

OpenAI’de 700 çalışandan 505’i, yönetim kurulunun istifa etmemesi halinde Microsoft’a geçeceğini belirtiyor.

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Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ve OpenAI’nin kurucularından Greg Brockman’in görevden alınmasının ardından şirkette sular durulmuyor.

700 çalışanı bulunan şirketin 505 çalışanı bugün imzaladığı açık bir mektupla, yönetim kurulunu istifaya çağırdı.

Çalışanlar, yönetim kurulu istifa edip yerine yeni bağımsız yöneticiler atanmadığı, ayrıca Altman ve Brockman göreve iade edilmeği takdirde işi bırakacaklarını belirtti.

Yönetimin hatalarına vurgu yapan çalışanlar, şunları söyledi:

“Sam Altman’ın işine son verdiğiniz ve Greg Brockman’ı yönetim kurulundan çıkardığınız süreç, tüm bu emeklerimizi tehlikeye attı, misyonumuzu ve şirketimizi baltaladı. Davranışlarınız OpenAI’yi denetleme yeterliliğine sahip olmadığınızı açıkça ortaya koymuştur.”

Yönetimi, Microsoft’a katılmakla tehdit eden çalışanların mektubu şöyle:

“Aşağıda imzası bulunan bizler, OpenAl’dan istifa etmeyi ve Sam Altman ve Greg Brockman tarafından yönetilecek Microsoft’un yapay zeka ekinine katılmayı seçebiliriz. Microsoft, katılmayı seçmemiz halinde bu yeni yan kuruluşta tüm OpenAl çalışanları için pozisyonlar bulunduğuna dair bize güvence verdi. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamı istifa etmez, kurula Bret Taylor ve Will Hurd gibi iki yeni bağımsız yönetici atanmaz ve Sam Altman ve Greg Brockman göreve iade edilmezse bu adımı hemen atacağız.”