Akşam Postası / 10 Aralık 2023

Gazeteci Ayşenur Arslan’a hakaret ‘haksız fiile tepki’ sayıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan’a hakaret ‘haksız tahrik saiki’ne bağlanarak cezasız bırakıldı.

Bakanlıktan özel okullara: Etkinlikler örf, adet ve geleneklere uygun düzenlenecek

Eğitim bakanlığı, il müdürlüklerini özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinlikler konusunda uyardı. Bakanlık, etkinliklerin ‘örf, adet ve geleneklere uygun olarak’ düzenlenmesi talimatını verdi.

‘Tek Yürek’ hala tekliyor: 30 milyar lira eksik var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası kapsamında bağışlanan 115 milyar liranın 85 milyar lirasının toplandığını açıkladı. Yerlikaya, bağışladığını açıkladığı halde henüz parayı teslim etmeyen kurum ve kişilerle iletişimin sürdüğünü söyledi.

Heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Venezuela ve Guyana liderleri, barışa bir şans verecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu ‘yüz yüze’ konuşmak için 14 Aralık’ta bir araya gelecek.

Kağıt şirketinden halka arz başvurusu

Lila Kağıt halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Penguenler gün içinde binlerce kez ‘şekerleme’ yapıyor

King George Adası’ndaki penguenler üzerinde yapılan araştırmaya göre, çember sakallı penguenler günde binlerce kez şekerleme yapıyor.

T-Rex’in son yemeği: İki yavru dinozor

Bilim insanları 75 milyon yıllık T-Rex’in son yemeğini ortaya çıkardı: iki yavru dinozor.

20 yıllık çalışma: En sağlıklı kahvaltı

20 yıl boyunca 100 yaş ve üstünü gören insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen uzun yaşam araştırmacısı Dan Buettner, en sağlıklı bulduğu kahvaltı çeşidini açıkladı.

Tam istediğiniz gibi bir espressonun sırrı

Mükemmel espresso nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtı, kahve tutkunları arasında sık sık tartışılıyor. Bir grup bilim insanın son keşfi tartışmaya nokta koyabilir.