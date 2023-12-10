Tam istediğiniz gibi bir espressonun sırrı

Mükemmel espresso nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtı, kahve tutkunları arasında sık sık tartışılıyor. Bir grup bilim insanın son keşfi tartışmaya nokta koyabilir.

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The Guardian’da yer alan habere göre önerileri şu: Öğütme adımından önce kahve çekirdeklerine birkaç damla su eklemek.

Kahve öğütülürken çekirdekler arasında oluşan sürtünme nedeniyle parçacıklar öğütücüde topaklaşıyor. Araştırmaya göre su eklemek, sürtünmeden kaynaklanan elektriklenmeyi azaltıyor, bunun sonucunda hem kahve atığı azalıyor hem daha güçlü bir tat ve koku oluşuyor.

Dahası da var!

Matter dergisinde yayınlanan araştırmada çekirdekleri öğütme işlemi sırasında ortaya çıkan elektriklenmenin kahvenin tadı üzerindeki etkisine de bakıldı.

Kulağa şaşırtıcı gelse de kahve demleme ile volkanik bir patlama sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivite birbirine çok benziyor. Portland State Üniversitesi’nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanında yardımcı doçent Joshua Méndez Harper şöyle diyor: “Volkanik bir patlama sırasında magma, volkandan çıkan küçük parçacıklara ayrılır. Bu parçacıklar birbirine sürtünür ve yıldırım üretecek noktaya kadar yüklenir. Bu süreç, kahve çekirdeklerini öğütmeye çok benzer.”

Araştırmacılar buradan hareketle farklı ülke ve renklerden kahve çekirdeklerini inceledi. Kahvenin işlenme yöntemine, yıkanmış, kafeinsiz veya natürel olup olmadığına bakıldı. Bu etkenlerin öğütme sırasında açığa çıkan elektrik miktarını etkilemediği görüldü.