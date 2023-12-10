Heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

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Kentte dün yoğun yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak’ta heyelan meydana gelmişti.

Göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ve oğlu Sait Çakar’ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri göçüğe girdi.

Yer altı görüntüleme cihazı ve arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yürütülen çalışma sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.