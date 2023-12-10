20 yıllık çalışma: En sağlıklı kahvaltı

20 yıl boyunca 100 yaş ve üstünü gören insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen uzun yaşam araştırmacısı Dan Buettner, en sağlıklı bulduğu kahvaltı çeşidini açıkladı.

“Kahvaltıyı satanı atlama” sözünü hemen hemen hepimiz ilk olarak ebeveynlerimizden duymuşuzdur.

Bugüne kadar çok sayıda bilimsel araştırma da kişinin gün boyu ihtiyaç duyduğu enerji için kahvaltının önemine dikkat çekti. Buna karışılık kahvaltıyı gereksiz, hatta ‘tehlikeli’ bulan akademisyenler de var.

Kahvaltı üzerine yapılan araştırmalar süredursun, biz şimdilik kulağımızı 20 yıl boyunca 100 yaşını gören insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen uzun yaşam araştırmacısı Buettner’e verelim.

Buettner, CNBC‘de yayınlanan “100 yaşındaki insanların yediklerini incelemek için 20 yılımı harcadım ve bu dünyanın en sağlıklı kahvaltısı” başlıklı yazısında Kosta Rika mutfağını işaret ediyor.

Siyah fasulye, pirinç, soğan, kırmızı biber, mısır gibi besinlerle birlikte tüketilen mısır tortillasının Kosta Rika’da ekmek yerine tüketildiğini söyleyen Buettner, odun ateşinde pişirilen bu ekmeğin içindeki yüksek B vitaminine dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: CNBC

Öte yandan tortillanın siyah fasulye gibi eşlikçilerinin antioksidan deposu olduğunu belirten Buettner, “Siyah fasulye bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur, kan basıncını düşürür. İnsülin seviyesini düzenler, potasyum ve B vitamini açısından zengindir” diyor.

Pirinç ve siyah fasulyenin birlikte tüketildiği takdirde çok faydalı olduğunu savunan Buettner, yazısında Kosta Rika mutfağına dair çeşitli tarifler de veriyor.