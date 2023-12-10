Gazeteci Ayşenur Arslan’a hakaret ‘haksız fiile tepki’ sayıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan’a hakaret ‘haksız tahrik saiki’ne bağlanarak cezasız bırakıldı.

Ayşenur Arslan. Fotoğraf: YouTube

Arslan, 2020’de bir televizyon programında Türkiye’nin düzenlediği Pençe Harekatı’yla ilgili şöyle demişti: “Hemen gözleri dışarıya çevirirler. Pençe harekatı… Kuzey Irak’a bomba atmışız. Ben bu pençe harekatlarını, kartal harekatlarını, şahin harekatlarını ne derseniz onun adına son yirmi senede herhalde 8 bin defa falan okumuşumdur. Sanki yerle yeksan edilmiş gibi davranırlar hiç de öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben utanıyorum biliyor musunuz? Televizyoncu olarak, gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika olarak görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya.”

Arslan’ın bu sözleri bir televizyon kanalının sosyal medya hesabından, “Ayşenur Arslan Mehmetçiğin operasyonundan utanıyormuş” başlığıyla paylaşılmıştı.

Bunun üzerine A.K. isimli bir kişi “Ayşenur git o ismini değiştir çünkü ismin bile yüzüne nur getirmemiş nursuz pislik” diye yorum yapmış, Arslan da avukatı aracılığıyla A.K.’den şikayetçi olmuştu.

DHA’nın haberine göre dava sonuçlandı. Mahkeme, Arslan’ın sözlerinin sunuluş biçimini dikkate alarak sanığın, paylaşımını ‘haksız tahrik saiki’ne bağlı olarak yaptığını kaydetti.

Ayrıca mahkeme, konuşmanın içeriği ve sanığın buna yönelik paylaşımı dikkate alındığında sanığa ceza verilmesinin ‘hak ve nesafet ölçüleri’ne aykırı düşeceğini belirterek sanığa ceza verilmesine gerek görmedi.