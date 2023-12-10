Venezuela ve Guyana liderleri, barışa bir şans verecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, ihtilaflı Esequibo bölgesi sorununu ‘yüz yüze’ konuşmak için 14 Aralık’ta bir araya gelecek.

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Taraflar, Karayipler’deki ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’in başbakanı Ralph Gonsalves’in ev sahipliğinde 14 Aralık’ta buluşacak.

Gonsalves iki lidere hitaben yazdığı mektupta şöyle dedi: “Toprak anlaşmazlığını çevreleyen olaylar ve durumlar göz önünde bulundurularakw herkesin menfaatine olacak biçimde Venezuela ve Guyana devlet başkanının yüz yüze ayrıntılı bir diyalog kurmasının acil olduğuna kanaat getirdik.”

İki lidere diyalog çağrısında bulunup Maduro’yla telefonda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da toplantıya katılacak.

Tarafların bir araya gelmesi için Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) ve Karayip Ortak Pazarının (CARICOM) arabuluculuk etti.

Esequibo bölgesinin sahiplenilmesi yönünde sonuçlanan referandumun ardından harekete geçen Venezuela yönetimi, Guyana’nın yaklaşık 4’te 3’üne karşılık gelen bölgede hak iddia etmişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana’nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana’nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana’nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966’da kazanan ve 1970’te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo’nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

​​​​​​​Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana’nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri’nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.