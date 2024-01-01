Akşam Postası / 1 Ocak 2024

Bir sigara grubuna zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna ait sigaralara zam geldiğini duyurdu.
Gerilim tırmanıyor: İran’a ait savaş gemisi Kızıldeniz’e girdi
İran’ın ‘Elburz’ adlı savaş gemisinin Kızıldeniz’e girdiği bildirildi.
İTO: İstanbul’un 2023 enflasyonu yüzde 74,88
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 3,52 oldu. 2023 enflasyonuysa yüzde 74,88.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 978’e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 978’e ulaştığı açıklandı.
Japonya’da bir buçuk saatte dokuz deprem: ‘Büyük tsunami, derhal kaçın’
Japonya’nın batısındaki Işikawa eyaleti kıyısında son bir buçuk saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde dokuz deprem meydana geldi.
Görür: Tunceli’deki deprem en korktuğumuz fay üzerinde oldu
Yerbilimci Prof.Dr Naci Görür, Tunceli’de meydana gelen depremden sonra uyarıda bulundu.
Büyük ikramiye Milli Piyango Online’dan satılan bilete çıktı
Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
IEA: 2030’da satılan 10 otomobilden altısı elektrikli olacak
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre 2030 sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak.