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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Ocak 2024

Bir sigara grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna ait sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Gerilim tırmanıyor: İran’a ait savaş gemisi Kızıldeniz’e girdi

İran’ın ‘Elburz’ adlı savaş gemisinin Kızıldeniz’e girdiği bildirildi.


Çocuklar ‘evin başkanı’ mı?

İTO: İstanbul’un 2023 enflasyonu yüzde 74,88

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 3,52 oldu. 2023 enflasyonuysa yüzde 74,88.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 21 bin 978’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 21 bin 978’e ulaştığı açıklandı.

Japonya’da bir buçuk saatte dokuz deprem: ‘Büyük tsunami, derhal kaçın’

Japonya’nın batısındaki Işikawa eyaleti kıyısında son bir buçuk saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde dokuz deprem meydana geldi.

Mevsimsel duygusal bozukluk ile başa çıkmak

Görür: Tunceli’deki deprem en korktuğumuz fay üzerinde oldu

Yerbilimci Prof.Dr Naci Görür, Tunceli’de meydana gelen depremden sonra uyarıda bulundu.

Evcil hayvan sahibi olmak bunama riskini azaltabilir

Büyük ikramiye Milli Piyango Online’dan satılan bilete çıktı

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Disney’in ilk Mickey ve Minnie Mouse’u artık kamu malı

IEA: 2030’da satılan 10 otomobilden altısı elektrikli olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre 2030 sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak.

Her gün kola içersek ne olur?

SON HABERLER

O.J. Simpson öldü

Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.

Bahçeli’nin Akşener’e çağrısından sonra İYİ Parti’de kurultay krizi

İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”

Sinekli Bahçe’nin yıldızı

Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi. 