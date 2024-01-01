Evcil hayvan sahibi olmak bunama riskini azaltabilir

Yeni bir araştırmaya göre, kedi ve köpek sahibi olmak, yalnız yaşayan yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

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Dünyada yalnız yaşayan insanların sayısı artıyor. Özellikle belirli bir yaştan sonra yalnız yaşamak bunama riskini artırabiliyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kedi veya köpek beslemek, insanları daha az yalnızlaştırarak bunama riskini azaltabilir.

Dailymail gazetesinin sağlık sayfasında yer alan habere göre, araştırmacılar, Britanya’da yaşayan 50 yaş üstü kişilere, bir evcil hayvanla yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Ardından kelime hafızaları ve sözel akıcılıkları üzerine test yaptılar.

Çin’deki Sun Yat-sen Üniversitesi’nden araştırmayı yöneten Dr. Yanzhi Li, “Sonuçlar evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvan sahibi olmayanlara göre sosyal olarak izole olma ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermiştir ki bu da beyin için iyidir ve bilişsel gerileme oranını azaltır” dedi.

Dr. Li, araştırmadan elde edilen sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

* Evcil hayvanların sağladığı arkadaşlık yalnızlığı azaltabilir ve refahı artırabilirken, köpekleri yürüyüşe çıkarmak bir sohbet konusu sağlayarak diğer insanlarla tanışmaya yardımcı olabilir.

* Köpek sahipleri ayrıca yürüyüşe çıkarak daha fazla egzersiz yapabilir ve bu yürüyüşlerle yorulduktan sonra daha iyi uyuyabilir, bu da bilişsel işlevlere yardımcı olabilir.

* Her tür evcil hayvan sakinleştirici, rahatlatıcıdır ve stres ve kaygıyı hafifletebilir, aynı zamanda onlara bakmak ve onları beslemek sahipleri için bir anlam ve amaç duygusu sağlayabilir ki bu da beyin sağlığı için çok önemlidir.

Yüzde 27’si yalnız yaşıyordu

Çalışmada incelenen 7 bin 945 yaşlı insanın üçte birinden fazlası evcil hayvan sahibiydi ve neredeyse yüzde 27’si yalnız yaşıyordu.

Araştırmaya katılanlara bir kelime listesi verildi. Hem hemen hem de bir gecikmeden sonra hatırlamaları istendi. Sözel akıcılıkları, insanlardan bir dakika içinde yapabildikleri kadar çok hayvan ismi listemeleri istenerek ölçüldü.

Yalnız yaşayan ve evcil hayvanı olanların yaş, bazı tıbbi durumlar ve egzersiz seviyeleri gibi beyin sağlıklarını etkileyebilecek faktörler dikkate alındıktan sonra bile dil becerilerinde daha yavaş bir düşüş oranı vardı. Bu da, başka insanlarla yaşayan evcil hayvan sahipleriyle aşağı yukarı aynıydı.

Bu, sadece bir evcil hayvana sahip olmanın, yalnız yaşayan ve genellikle daha az günlük konuşma ve zihinsel uyarıma sahip olan kişilerde görülen sözel hafıza ve akıcılıktaki daha hızlı düşüş oranını ‘tamamen telafi edebileceği’ anlamına geliyor.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, evcil hayvan sahibi olmanın başkalarıyla birlikte yaşayan kişilerde bilişsel gerileme oranını yavaşlatmadığı, sadece yalnız yaşayan kişilerde yavaşlattığı bulunmuştur. Ancak araştırmacılar, bu insanlar için bir hayvanla yaşamanın faydalı olabilecek ‘basit bir değişiklik’ olduğu konusunda hemfikir.