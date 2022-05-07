Evcil hayvan sağlık sigortası hakkında bilmeniz gerekenler: Hangilerine yapılır, neleri kapsar?

Evcil hayvan sahipleri çoğaldıkça onlar için yapılan sağlık sigortalarının sayısı da artıyor.

Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan sistemle ilgili sık sorulan soruları ve yanıtlarını derledik.

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Evcil hayvan sağlık sigortası nedir?

Evcil hayvan sigortası tıpkı özel sağlık sigortası gibi işleyen bir sigorta çeşididir. Sigortanın kapsamı şirketlere ve sunulan poliçelere göre değişiklik gösterebilir. Evcil hayvanların sigortalanması yeni yeni rağbet görmeye başladığı için sigorta poliçeleri arasında ciddi farklılıklar bulunabilir.

Hangi evcillere sigorta yaptırılabilir?

6 ay-10 yaş arasındaki kedi ve köpeklere sigorta yaptırılabilir. Sigorta yaptırılırken evcilin aşılarının tam olması, kronik bir sağlık sorununun olmaması önemli kriterlerdir.

Sigorta için ne kadar para ödemeniz gerekir?

Sigortanın maliyeti evcilinizin yaşına, ırkına ve barındırdığı sağlık risklerine göre değişir.

Sigorta neleri kapsar?

Evcil hayvan sigortaları şu durumlarda masrafları karşılar: Trafik kazaları, düşmeye bağlı yaralanmalar, yanma, elektrik çarpması gibi durumlar, sıcak ya da soğuk hava sebebiyle meydana gelen sağlık sorunları, yabancı cisim yutma ya da başka bir nedenle boğulma tehlikesinin ortaya çıkması. Poliçe kapsamındaki kliniklerde yapılan tedavileri kapsar. Yine de şirketlerin farklı politikaları olabilir.

Sigortanız varsa her veteriner kliniğinde tedavi olabilir misiniz?

Hayır. Yalnızca sigorta şirketinizin kurduğu anlaşmalı veteriner ağından hizmet alabilirsiniz. Bu sistemin en zayıf noktası, şirketlerin veteriner ağları yeterince yaygın değil.

Hukuksal koruma nedir?

Bazı şirketlerin sigorta poliçesine ekledikleri Hukuksal Koruma teminatı, sigortalı evcilin üçüncü şahıslara verdiği zararlar nedeniyle; sahibine açılabilecek dava durumlarında oluşacak dava dilekçe giderleri, temyiz, karar düzeltme giderleri ve avukat masraflarını kapsar.