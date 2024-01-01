IEA: 2030’da satılan 10 otomobilden altısı elektrikli olacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporuna göre 2030 sonuna kadar dünyadaki elektrikli otomobil sayısı 10 kat artacak.

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IEA’nın Dünya Enerji Görünümü (WEO) raporu dünyada enerji sektörüne ilişkin analiz ve projeksiyonlar için en yetkili kaynak olarak görülüyor. 2023 raporunda elektrikli araçların kısa sürede ne kadar yaygınlaşacağını gösteren analiz ve tahminler yer alıyor.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı hızla artacak. Rapor, elektrikli araçların yaygınlığının 2030 sonuna kadar büyük bir artış göstereceğine işaret ediyor.

2030 yılına gelindiğinde dünyada satılan araçların yüzde 60’ından fazlası elektrikli olacak.

2022’de 10 milyonu aştı

IEA verilerine göre elektrikli araç sayısı son yıllarda hızla arttı. Elektrikli otomobil satışları 2022’de 10 milyon 300 bine ulaştı. 2021’de dünyada 6 milyon 500 bin otomobil satılmıştı.

IEA’nın analizlerine göre 2023’te satılan elektrikli otomobil sayısı 13 milyon 900 bine ulaşacak. 2020’deki satış sayısı 3 milyonda kalmıştı. Böyle yıllık satış sayısı son üç yılda yüzde 363 oldu. 2024 yılında bu ivmenin yükselerek devam etmesi bekleniyor.

Rapora göre 2030’da dünyada satılan otomobiller içinde elektrikli otomobillerin payı yüzde 60’ı aşacak. 2030’da dünyadaki elektrikli otomobil stoğu 350 milyon civarında olacak.

Türkiye’de durum ne?

TÜİK’e göre 2022’de Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde elektrikli araçların payı yüzde 1,4 oldu.

Türkiye’de trafikteki toplam elektrikli otomobil sayısı Kasım 2023 itibarıyla 69 bin 914. 2022 sonunda bu sayı 14 bin 552 idi.

TOGG başta olmak üzere diğer firmaların arz kapasitelerinin yükselmesiyle 2023’te elektrikli otomobil satışı büyük bir rekor kırdı.

Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde elektrikli araçların payı Ocak-Kasım 2023 döneminde yüzde 6,5 oldu.