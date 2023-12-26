Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj istasyonları artıyor

Türkiye’de elektrikli araçların artışıyla beraber şarj istasyon ağları da genişliyor.

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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçlara talep artıyor. Ülkemizde şu an 59 farklı elektrikli model satılırken 2024’te bu sayının neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

Donanım Haber’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) aktardığına göre Türkiye’nin 81 ili şarj istasyonlarıyla donatıldı.

Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Ülkede en fazla elektrikli şarj istasyonu bin 308’le İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 542 istasyonla Ankara, 422 istasyonla da Antalya takip ediyor.

İstanbul’daki istasyonlarda 3 bin 316, Ankara’dakilerde bin 249 ve Antalya’dakilerdeyse 833 soket bulunuyor.

Ülkede en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle: