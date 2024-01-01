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Yaramazlara biraz batar!

Bir sigara grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubuna ait sigaralara zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber birçok kalemde zam haberleri gelmeye devam ediyor.


2023’te sigara fiyatlarında 23 liralık bir artış kaydedilmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni yılın ilk gününde JTI grubuna ait sigaralara 1-3 lira arasında zam geldiğini duyurdu.

Cumhuriyet’e konuşan Dündar, ayrıca zam geçişlerinin bugün ve yarın da devam edeceğini söyledi.

Buna göre JTI grubuna ait sigaraların güncel fiyatı şöyle:

Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı

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