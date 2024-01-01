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Yaramazlara biraz batar!

Görür: Tunceli’deki deprem en korktuğumuz fay üzerinde oldu

Yerbilimci Prof.Dr Naci Görür, Tunceli’de meydana gelen depremden sonra uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Tunceli’de bugün saat 16.28’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Önceki haftalarda “Tunceli’ye sahip çıkın, tam risk altında” diyen Yerbilimci Görür’den açıklama geldi.


“Biliyorsunuz bu deprem en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz Yedisu Fayı üzerinde oldu” ifadesini kullanan Görür, bu fayın kırılmaya ve 7’nin üzerinde deprem üretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Bir süredir bu noktaya dikkat çektiğini ifade eden Görür, “Daha bu sabah bile söyledim. Bu yöredeki yerleşim alanlarına dikkat edilmeli gereken önlemler alınmalıdır. Deprem dirençli kentler istiyoruz” dedi.

Naci Görür: Tunceli’ye sahip çıkın, tam risk altında

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