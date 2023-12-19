Naci Görür: Tunceli’ye sahip çıkın, tam risk altında

Yerbilimci Prof.Dr Naci Görür, Tunceli’yi depreme karşı uyardı.

Fotoğraf: Twitter

Görür, TV100’de ‘Az Önce Konuştum’ programına katıldı.

Naci Görür, Tunceli’nin deprem riski altında olduğuna dikkat çekti. Görür’ün ilgili açıklaması şöyle:

“Büyük bir ihtimalle o bölgede dumanlı fayı var. Dumanlı fayı Gümüşhane’nin hemen yakınından gelir, Kuzey Anadolu fayına birleşir. O fay Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayıyla birleşir. Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur.

7’nin üzerinde bir depremden bahsediyorum. Onun için ben birkaç gün önce söyledim, ‘Tunceli’ye dikkat edin, Tunceli’yi depreme hazırlayın, Pülümür’ü depreme hazırlayın. Bunlar gerçekten tehdit altında.’ Aynen Hatay’a, Kahramanmaraş’a ve Elazığ’a söylediğimiz gibi. Tunceli’ye sahip çıkın, Tunceli önemli. Tunceli tam riskin altında.”